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طيران التحالف يقتل 5 من "داعش" ويدمر سيارة مفخخة قرب سد "حديثة" بالأنبار
التحالف الدولي

طيران التحالف يقتل 5 من "داعش" ويدمر سيارة مفخخة قرب سد "حديثة" بالأنبار

الأحد، 22 يناير 2017 12:58 م
أ ش أ

قصف طيران التحالف الدولي تجمعا لمسلحي تنظيم (داعش) ، اليوم الأحد، بقضاء حديثة في محافظة الأنبار غربي العراق ، مما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين.

وقال قائد عمليات “الجزيرة والبادية”بالجيش اللواء قاسم المحمدي، في تصريح صحفي، إن طيران التحالف الدولي دمر خلال القصف سيارة مفخخة واستهدف عناصر داعش شمال غربي بحيرة سد حديثة في محافظة الأنبار.

من جهة أخري ، وزعت وزارة الهجرة والمهجرين 830 حصة من المساعدات الغذائية للأسر النازحة والعائدة إلى مناطقها المحررة في محافظة الأنبار.

وقال معاون مدير فرع الوزارة بالأنبار ماجد حميد إنه تم توزيع 600 حصة من المساعدات الغذائية للأسر العائدة إلى ناحية الفرات في قضاء “هيت” بمنطقتي الزوية وتل اسود ، و100 سلة غذائية للأسر العائدة إلى منطقة حي البكر في قضاء الرمادي مركز محافظة نينوي.

وأشار إلى أن تم توزيع 95 حصة من المساعدات الغذائية للأسر النازحة في مخيم الوفاء “كيلو 60” القادمة من الموصل وتلعفر وقضاء راوه ، و35 سلة غذائية للأسر النازحة في مخيم“18 كيلو” غر الرمادي التي دخلت مجددآ من المنطقة الغربية لمحافظة الأنبار.

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