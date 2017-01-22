أعلنت اريكسون اليوم عن تعيين ويتشيك باجدا رئيساً لوحدة الصناعة والمجتمع في منطقة الشرق الأوسط.

سيكون باجدا مسؤولا عن تنمية النشاط التجاري للشركة واقتناص الفرص الجديدة التي تؤمنها أسواق الشرق الاوسط في قطاعات اقتصادية جديدة مع تركيز الاهتمام على قطاعات الطاقة، الخدمات، السلامة العامة، الامن، أنظمة النقل الذكية والمدن الذكية.

انضم باجدا الى شركة اريكسون في بولندا عام 2000 كمدير للمبيعات، وشغل خلال فترة عمله مع الشركة مناصب عدة، من ضمنها المدير الرئيسي لحساب T-Mobile والذي كان في ذلك الوقت الحساب الأهم لدى شركة اريكسون في بولندا.

وقد بدأ بممارسة مهامه على الصعيد العالمي في العام 2009 من خلال العمل في حسابي Orange و Millicom في أفريقيا. وقبل تعيينه في منصبه الحالي بمنطقة الشرق الأوسط، كان بوجدا مسؤولاً عن النشاط التجاري لشركة إريكسون في منطقة أوراسيا والتي تضم 11 بلداً من بيلاروسيا وصولاً إلى منغوليا.

حصل بوجدا في عام 2005 على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، وكان قد حصل قبل عمله مع إريكسون على درجة الماجستير في العلوم قسم الإلكترونيات من جامعة لودز التقنية في بولندا.

وقالت رافيه إبراهيم رئيسة اريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا:” نحن سعداء بانضمام ويتشيك باجدا إلينا ونرحب به كفرد جديد في فريق القيادة الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، سيقوم باجدا وفريق عمله في ظل التحولات المتتابعة التي تشهدها جميع القطاعات بفضل تقنية الجيل الخامس، انترنت الأشياء والتقنيات السحابية، من قيادة وتوجيه الخطط الخاصة بنا والموجهة لدعم عملائنا وشركائنا في القطاع في سبيل بناء مجتمع شبكي حقيقي متصل”.

وقال باجدا بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد بمنطقة الشرق الأوسط:” انا أتطلع قدما لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها هذه المنطقة وانا أخطط لوضع إستراتيجيات جديدة يتم بناؤها إنطلاقاً من الأسس التي وضعتها إريكسون سابقا لتحقيق الأهداف المتعددة للشركة في سبيل التطور بإتجاه إقامة المجتمع الشبكي”.