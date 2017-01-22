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بالفيديو.. وزير البيئة يفصح عن آليات القضاء على تلوث الهواء
وزير البيئة خالد فهمي

بالفيديو.. وزير البيئة يفصح عن آليات القضاء على تلوث الهواء

الأحد، 22 يناير 2017 01:00 م

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن من أهم آليات القضاء على تلوث الهواء ربط المصانع بمشغل الرصد، وتوفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية.

وأوضح فهمي،خلال لقائه ببرنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور”، أن التكنولوجيا الحديثة يسرت على الوزارة مراقبة المصانع وتحديد حجم التلوث الخارج منها، على حد قوله.

وأشار إلى أن شركات السكر من أكثر مصانع القطاع العام التى لا تلتزم بالمعايير البيئية نتيجة تقادم التكنولوجيا وقلة الدخل بها، مؤكداً على ضرورة الموازنة بين مقتضيات الصناعة وضرورة نموها ومقتضيات حماية البيئة.

وتابع: “يتم وضع خطط ودراسات لتوفيق الأوضاع والتنفيذ على مراحل، مؤكداً على مراعاته للصالح العام لمصر أثناء إتخاذ الخطط أو القرارات”.



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