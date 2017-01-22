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عمرو بركات يجتاز الكشف الطبي في الأهلي..واللاعب يتواجد في مقر النادي
عمرو بركات

عمرو بركات يجتاز الكشف الطبي في الأهلي..واللاعب يتواجد في مقر النادي

الأحد، 22 يناير 2017 01:11 م
أ ش أ

حضر عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، والمنضم حديثا من نادي ليرس البلجيكي لمدة 4 سنوات ونصف ، إلى مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم بصحبة عصام سراج المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي اليوم ، ومن المنتظر أن يشارك في المران الجماعي في وقت لاحق في الثالثة عصرا على ملعب الدفاع الجوي.

ويعد انضمام عمرو بركات أول صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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