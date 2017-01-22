حظرت محكمة الصلح الإسرائيلية نشر أي تفاصيل من التحقيقات في ملف قضية مقتل فلسطينيين أمس السبت في حادث إطلاق نار في شارع “توتسيرت هآرتس” بتل أبيب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، إنه تم مؤخرا وبناء على طلب تقدمت به الشرطة إلى قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية إصدار أمر حظر نشر حول أي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذة القضية ساري المفعول حتى نهار يوم 28 يناير الجاري.

يشار الى أن مصادر إسرائيلية قالت إن مسلحا أطلق النار على فلسطينيين من سكان مدينة يافا داخل موقف سيارات ما أدى إلى مقتلهما، مضيفة أن خلفية إطلاق النار جنائية، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.