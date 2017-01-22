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ميلانيا ترامب تستحضر جاكلين كنيدي في حفل التنصيب ( صور )
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ميلانيا ترامب تستحضر جاكلين كنيدي في حفل التنصيب ( صور )

الأحد، 22 يناير 2017 12:50 م

ارتدت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب معطفاً لونه أزرق فاتح من تصميم رالف لورين وثوباً بنفس اللون مساء امس الجمعة إذ اختارت واحداً من أشهرالمصممين الأمريكيين من أجل مراسم يوم التنصيب.

وحمل الثوب الذي ارتدته عارضة الأزياء السابقة ميلانيا مع قفازات طويلة باللون ذاته وحذاء بكعب طويل وحاد مسحة من أزياء ستينيات القرن الماضي وأثار إعجاب متابعي خطوط الأزياء.

وصرحت صحيفة “ويمنز وير ديلي” إن الثوب ذا الرقبة المرتفعة أثار مقارنات مع السيدة الأميركية الأولى الراحلة ورمز الأناقة، جاكلين كنيدي.

واتفق متابعو خطوط الأزياء مع ما ذهبت إليه الصحيفة، ونشروا صوراً من الأرشيف لكنيدي في ثوب أزرق مماثل في حفل تنصيب زوجها عام 1961، وعبروا عن استحسانهم لثوب زوجة ترمب.

وذكر جو زي رئيس تحرير “ياهو ستايل” إنها “تشبه جاكي للغاية”.

وكتبت تيودورا ويست على “تويتر”: “ميلانيا تبدو سيدة أولى في كل تفاصيلها.

وميلانيا ترامب 46 عاماً هي أول سيدة أمريكية أولى تأتي من عالم الأزياء. فقد بدأت حياتها عارضة في سنّ المراهقة في بلدها سلوفينيا وظهرت على أغلفة مجلات مثل “فوج” .

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ميلانيا ترامب

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