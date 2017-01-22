مسئول روسي: لا توجد مباحثات حول إقامة قاعدة لموسكو في ليبيا

نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور اوزيروف، أن تكون موسكو قد بحثت مع ليبيا موضوع إنشاء قواعد عسكرية روسية على الأراضي الليبية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد، عن اوزيروف قوله: “لا وجود لمثل هذه المفاوضات”، مؤكدا أن القاعدة العسكرية الروسية في مدينة طرطوس السورية يمكن أن تلعب دورا للتعاون البحري العسكري بين الدول بشكل لا يكون موجها ضد أي طرف ثالث بل لمصلحة الجانبين”.

وقال أوزيروف “يمكن للبحرية الروسية أن تلعب دور الحافظ للسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمكن للقواعد البحرية أن تستخدم لتقديم المساعدة في مجال مكافحة القرصنة وحماية حدود الدول”.

وكانت اتفاقية روسية سورية قد وقعت مؤخرا تقضي بتوسيع وتطوير مركز الإمداد التقني التابع للبحرية الروسية في طرطوس، ومدة سريان الاتفاقية 49 عاما وتمدد بشكل آلي لفترة 25 عاما.