قال أقارب ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة اليوم الأحد إنهم يعتزمون تسليم رسائل شخصية إلى ليو تيونج وزير النقل الماليزي أثناء زيارته أستراليا يحثونه فيها على متابعة عملية البحث عن الطائرة المفقودة.

وقال مكتب وزير النقل الأسترالي دارين تشيستر إنه عقد محادثات غير رسمية مع ليو في مدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية يوم الأحد بعد خمسة أيام على تعليق الوزيرين ونظيرهما الصيني عملية بحث مستمرة منذ ثلاث سنوات عن الطائرة المفقودة.

واختفت الطائرة بوينج 777 في مارس آذار عام 2014 وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا في واحدة من أكثر كوارث الطيران المدني غموضا على الإطلاق.

وقالت جمعية “فويس 370” التي تمثل عائلات الطاقم والمسافرين إن ممثلا عنها سيسلم الرسائل إلى ليو يوم الأحد أو الاثنين.

وقالت دانيكا ويكس المتحدثة باسم الجمعية في أستراليا “نريد منهم الاستمرار في البحث. لا يمكننا أن نتنازل عن هذا الأمر.”

ويستقبل تشيستر وليو يوم الاثنين سفينة البحث (فوجرو إكواتور) في مرفأ فريمانتل في نهاية عملية البحث التي غطت 120 ألف كيلومتر مربع من قاع المحيط الهندي.

واتفقت أستراليا وماليزيا والصين في يوليو تموز على تعليق عملية البحث التي بلغت تكلفتها 145 مليون دولار إذا لم يتم العثور على الطائرة أو الكشف عن معلومات جديدة قد تشير إلى مكانها ما إن يتم الانتهاء من تمشيط تلك المساحة.

وقال تشيستر في تصريح لرويترز “قرار اللجنة الثلاثية تعليق البحث في غياب أي دليل جديد يقود إلى تحديد موقع الطائرة لم يتخذ بسهولة.”

ولم تستبعد أستراليا استئناف البحث في المستقبل عن الطائرة في حين أعلنت ماليزيا هذا الأسبوع أنها ستخصص جائزة لأي شركة خاصة تعثر على هيكل الطائرة.