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الأحد 22 يناير 2017 12:29 مساءً
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كيف يواجه رئيس الحكومة اعتذارات «التعديل الوزاري»؟!
شريف اسماعيل‎

كيف يواجه رئيس الحكومة اعتذارات «التعديل الوزاري»؟!

الأحد، 22 يناير 2017 12:59 م

قال مصدر حكومي، إن شريف إسماعيل رئيس الحكومة المصرية يواجه صعوبات كثيرة في تحديد ملامح التعديل الوزاري المقبل نظرا لاعتذار الكثير من المرشحين، متوقعا تقليص عدد الوزارات التي سيشملها التعديل إلى 6 أو 7 وزارات، بسبب كثرة الاعتذارات.

وأضاف المصدر بحسب جريدة “العرب” اللندنية، أن حركة التغييرات ستشمل عددا من الحقائب الوزارية بعينها بناء على تقارير وبحث متواصل لاختيار الكفاءات، وأن التغيير سيتركّز على الحقائب الوزارية الخدمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة تلقى تقارير عن أداء بعض الوزراء المرشحين للتغيير، وقد يشمل التعديل دمج وزارة الاستثمار ووزارة قطاع الأعمال، كخطوة لمواكبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكشف شريف إسماعيل عن الأزمة الحالية بشكل علني، الجمعة، لافتا إلى أن هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري الحالي، وأنه لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها.

ويعتبر التغيير الوزاري المرتقب الثاني في أقل من سنة، ففي شهر مارس الماضي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلا على حكومة شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

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