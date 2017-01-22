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إيقاف ضابط إسرائيلي كبير بعد سرقة ملفات سرية من سيارته
عناصر من الجيش الاسرائيلي

إيقاف ضابط إسرائيلي كبير بعد سرقة ملفات سرية من سيارته

الأحد، 22 يناير 2017 12:47 م
وكالات

قرر قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إيقاف عمل مسئول شعبة القوى البشرية في الجيش “حجاي تبلينسكي” بعد سرقة مستندات سرية من جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به، وهاتف مشفر من مركبته.

وذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية أنه تقرر إيقاف عمل الضابط الكبير لمدة أسبوع إلى حين استكمال التحقيق معه لدى الشرطة العسكرية لمعرفة تفاصيل الواقعة ومدى إهماله بهذا الخصوص.

وكان تبلينسكي قد قدم استقالته بعد التحقيق معه حول ظروف سرقة حاسوبه العسكري الخاص، بعد يوم واحد من فقده، قائلا إنه يتحمل مسئولية تقصيره في قضية سرقة الحاسوب الذي يعتقد بأنه يحتوي على مواد بالغة السرية.

وجاء قرار “تبلينسكي” استباقا لقرار كان سيتخذه قائد الأركان غادي آيزنكوت بوقفه عن أداء مهام منصبه أو بتجميده مؤقتا.

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