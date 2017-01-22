أكدت فاطمة عثمان محمد علي مؤسسة لأحدى الجمعيات النسائية بحلايب وشلاتين، أن هدف الجمعية هو تشغيل النساء المعيلات بفرص عمل صناعة النسيج والخوص والخرز والجلد، موجها الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله لدعمه لهم.

وأشارت فاطمة عثمان من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد إلى أن الجمعية تم تأسيسها في عام 2003، مضيفة أن أعمال الجمعية تشارك في العديد من المعارض لتسويق الأعمال.

وطالبت من رئيس الجمهورية أن يتم إعطاء الفرصة لشباب حلايب وشلاتين للالتحاق بالكليات العسكرية والتجنيد بالجيش، كما ناشدت بتوفير الأطباء لمناطقهم، مضيفة أنه هناك العديد من الذكور والإناث بحلايب وشلاتين ألتحقوا بالجامعات ومستعدين لاستكمال شهادتهم العليا.

وفي السياق نفسه، أوضحت فاطمة عيسى حسن ناصر رئيس الجمعية النسائية بحلايب وشلاتين، أن منظمة “الفاو” بتقوم بتدريب السيدات بالجمعية وتوفير دخل لهم، مشيرة إلى أن السيدات بالجمعية قادرين على الزراعة ولكن لديهم مشاكل في توفير المياه.

وشددت من خلال اللقاء التلفزيوني على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب وتمكينهم من المراكز والمناصب في المحليات لدعم الشعور بالانتماء، كما أشادت بدور القوات المسلحة والشرطة في تأمين البلاد، موجهة الشكر والتحية لهم.

جدير بالذكر، أن أهالي محافظة البحر الأحمر يحتفلون اليوم بالعيد القومي للمحافظة.