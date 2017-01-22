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أكبر صالحي: لانرغب في انهيار الاتفاق النووي ولكننا مستعدون لذلك
وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي

أكبر صالحي: لانرغب في انهيار الاتفاق النووي ولكننا مستعدون لذلك

الأحد، 22 يناير 2017 10:22 ص
أ ش أ

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران لاترغ فى انهيار الاتفاق النووى ، لكنها مستعدة إذا لزم الأمر لإعادة برنامجها النووي إلى حالته الأعتيادية .

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية اليوم عن صالحي قوله -في تصريح لشبكة “سي بي سي” الكندية، إن إيران مستعدة لإعادة نشاطاتها النووية إلى الحال الذي كانت عليه قبل الاتفاق النووي ، معتبرا عدم إشارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى إيران في كلمته خلال مراسم التنصيب، بأنه قضية إيجابية .

وأوضح أنه ليس في موقع يسمح له بالتخمين ولكن علينا أن ننتظر ونرى لاننا فيما مضى سمعنا أصواتا متعددة ولن نتصرف على عجل ، منتقدا رغم ذلك وثيقة نهج حكومة ترامب الذي نشر على موقع البيت الابيض أمس و الذي تضمن التأكيد على التصدي للصواريخ الإيرانية.

وقال صالحي إن الولايات المتحدة تبعد 16 الف كيلومتر عن إيران ولانسعى مطلقا إلى صناعة صواريخ بهذا المدى ، واصفا الاشارة إلى قدرات إيران الصاروخية في الوثيقة المنتشرة من قبل الادارة الامريكية الجديدة بانها خطوة سياسية ولاتنسجم مع اي منطق .

وحول رد إيران على احتمال إلغاء الاتفاق النووي من قبل ترامب قال صالحي إن رد إيران سيكون متناسبا ، مشيرا” لقد فعلنا ذلك أيضا (في عام 2005) ... فعندما فشل الاتفاق في الخروج بأية نتيجة استطاعت إيران استعادة نشاطاتها النووية بسرعة.

وأضاف ” نستطيع بسهولة كبيرة أن نعود إلى الوراء ..وليس العودة إلى ماكنا عليه قبل الاتفاق بل إلى مواقع أعلى بمرات من الناحية التقنية ، موضحا أنه لايتمنى أن يرى مثل هذا اليوم ولا نرغب في اتخاذ مثل هذا القرار ولكننا على استعداد لذلك.

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