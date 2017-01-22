تحذير من تسونامي بعد زلزال في بابوا غينيا

حذر مركز التحذير من تسونامي أن هناك احتمال لحدوث أمواج مد عالية على سواحل بابوا غينيا الجديدة، بعد زلزال قوي ضربها اليوم الأحد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته ثماني درجات على بعد 47 كيلومترا غربي أراوا في جزر بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وتتعرض هذه المنطقة لزلازل قوية ومتكررة، وسبق للبلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادي، أن تكبدت خسائر كبرى في الأرواح والبنية التحتية بسبب الزلازل، إذ أدت هزة من سبع درجات سنة 1998، إلى موجات تسونامي ومصرع أكثر من ألفي شخص.