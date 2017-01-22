 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 09:36 صباحاً
روابط سريعة
تحذير من تسونامي بعد زلزال في بابوا غينيا
تسونامي أندونيسيا 2004

تحذير من تسونامي بعد زلزال في بابوا غينيا

الأحد، 22 يناير 2017 10:19 ص
متابعات

حذر مركز التحذير من تسونامي أن هناك احتمال لحدوث أمواج مد عالية على سواحل بابوا غينيا الجديدة، بعد زلزال قوي ضربها اليوم الأحد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته ثماني درجات على بعد 47 كيلومترا غربي أراوا في جزر بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وتتعرض هذه المنطقة لزلازل قوية ومتكررة، وسبق للبلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادي، أن تكبدت خسائر كبرى في الأرواح والبنية التحتية بسبب الزلازل، إذ أدت هزة من سبع درجات سنة 1998، إلى موجات تسونامي ومصرع أكثر من ألفي شخص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3