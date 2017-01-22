أسدل الستار مساء أمس السبت على فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشيخ زايد التراثي، التي حملت شعار “أرض الإمارات ملتقى الحضارات” وشارك فيها 17 دولة خليجية وعربية وعالمية. واستقطبت أكثر من مليوني زائر من أبناء الإمارات والمقيمين وأبناء الخليج والزوار من كافة أنحاء العالم. وذلك بعد تمديده لثلاثة أسابيع بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي

وشهدت الدورة الحالية من المهرجان العديد من الفعاليات التراثية ومنصات العرض التي تتسم بالواقعية والتفاعل الحي، موزعة على 10 معارض تفاعلية تراثية، وأكثر من 20 حياً تراثياً عالمياً صمم كل حي منها بطريقة عمرانية تمثل عمران دولته، ويركز كل حي على أربعة أمور في كل دولة: منتجات تقليدية، طعام تقليدي، حرف تراثية، عروض فلكلورية، كما شهد أكثر من 1500 عرض فلكلوري.

ضمت أسواق المهرجان أكثر من 500 محل لبيع المنتوجات التقليدية التراثية من 17 دولة.

كما ضم المهرجان 40 مطعماً قدمت أشهى المأكولات التقليدية العالمية، و20 محطة للطبخ الحي التفاعلي.

كما استضاف المهرجان العرس الجماعي الذي شارك فيه 44 عريساً من إمارات الدولة، تأكيداً على الألفة ولم الشمل وأن مجتمع الإمارات مجتمع متماسك.