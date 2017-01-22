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مرتضى منصور يتوصل لاتفاق نهائي مع سموحة لضم "باولو"
مرتضى منصور‎

مرتضى منصور يتوصل لاتفاق نهائي مع سموحة لضم "باولو"

الأحد، 22 يناير 2017 10:23 ص
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توصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى اتفاق نهائي مع نادي سموحة لضم اللاعب حسام باولو.

ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل الاتفاق خلال ساعات، على أن يوقع اللاعب عقده بعد العودة من عمان حيث يشارك مع المنتخب العسكري.

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