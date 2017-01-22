اليوم.. الطعن على شطب عضوية «حساسين» من البرلمان

تنظر اليوم، الأحد، محكمة النقض، الطعن على شطب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، المحالة من المستشار يحيى دكروري إلى محكمة النقض للفصل فيها، وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية. ...