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الأحد 22 يناير 2017 09:27 صباحاً
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شاهد..محام وبرلماني يتبادلان الاتهامات بـ"الخيانة والعمالة" على الهواء
البرلمان المصري مجلس الشعب

شاهد..محام وبرلماني يتبادلان الاتهامات بـ"الخيانة والعمالة" على الهواء

الأحد، 22 يناير 2017 10:27 ص
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نشبت مشادة كلامية بين عضو مجلس النواب محمد إسماعيل، والمحامي أحمد قناوي، حيث تبادلا الاتهامات بالخيانة والعمالة وتعمد تدهور الحالة المعيشية للمواطن.
واتهم “القناوي” خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساءً” المعروض على فضائية “دريم” عضو مجلس النواب بالفشل وعدم استغلال منصبه في الدفاع عن الفقراء.
وانفعل البرلماني محمد إسماعيل قائلا: “أنت إنسان فوضوي وبتدافع عن مخربي مصر اللي ضيعوا مؤسسات دولة”.



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