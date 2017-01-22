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وفد برلماني يُغادر إلى بروكسل
مجلس الشعب المصري

وفد برلماني يُغادر إلى بروكسل

الأحد، 22 يناير 2017 10:12 ص

غادر القاهرة، اليوم الأحد، وفد برلمانى مصرى رفيع برئاسة أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب متوجها إلى بروكسل فى زيارة للبرلمان الأوروبى تستغرق عدة أيام لبحث آخر التطورات.

وقال كريم درويش، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن الوفد سيلتقى مع كبار مسئولى البرلمانى الأوروبى على مدى يومى الإثنين والثلاثاء وحضور جلسة استماع عن مصر بناء على دعوة رسمية، حيث سيتم بحث عدد من الملفات الرئيسية على جدول الأعمال منها قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن الوفد أعد ملفاً عن هذا الأمر مع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط مثل ملف اللاجئين والأزمة السورية والأزمة الليبية والاستثمار والقانون الجديد من أجل الترويج له.

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