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اليوم.. البدري يجتمع مع عمرو بركات بالدفاع الجوي
حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي

اليوم.. البدري يجتمع مع عمرو بركات بالدفاع الجوي

الأحد، 22 يناير 2017 10:11 ص
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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة اليوم، الأحد، مع لاعب القلعة الحمراء الجديد عمرو بركات، حيث أتم الأهلي صفقة انتقال من ليرس البلجيكي مقابل 300 ألف دولار للنادي.

ويظهر بركات في الأهلي اليوم لتقديمه لوسائل الإعلام ثم يغادر إلى ملعب الدفاع الجوي لخوض المران مع فريقه الجديد.

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