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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة التمساح
الجريدة الرسمية

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة التمساح

الأحد، 22 يناير 2017 10:03 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1080لسنة 2016، الصادر بتاريخ 20/12/2016، والخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التامين الخاص للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن.

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