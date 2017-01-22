عقد مجلس الدفاع الوطني، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل ذكرى ثورة 25 يناير.

جدير بالذكر، أن الرئيس السيسي كان قد شدد في وقت سابق على ضرورة تأمين الحدود المصرية، لمواجهة الاخطار التي تهدد أمن الدولة.

يذكر أن مجلس الدفاع الوطني يضم في عضويته كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

وسنوافيكم بالتفاصيل..