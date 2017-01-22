 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 09:36 صباحاً
روابط سريعة
مجلس «الدفاع الوطني» يجتمع برئاسة السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

مجلس «الدفاع الوطني» يجتمع برئاسة السيسي

الأحد، 22 يناير 2017 10:05 ص

عقد مجلس الدفاع الوطني، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل ذكرى ثورة 25 يناير.

جدير بالذكر، أن الرئيس السيسي كان قد شدد في وقت سابق على ضرورة تأمين الحدود المصرية، لمواجهة الاخطار التي تهدد أمن الدولة.

يذكر أن مجلس الدفاع الوطني يضم في عضويته كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3