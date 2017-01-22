ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، أن طفلا رضيعا أصبح خامس شخص يلقى مصرعه بعد أن دهس رجل يبلغ من العمر 26 عاما، حشدا من المارة بسيارته في شارع مزدحم، بمدينة ملبورن.

وتوفي الطفل، 3 أشهر، بعد يومين من الحادث الذي أصاب 20 شخصا آخرين بجروح خطيرة، فيما تنتظر الشرطة استجواب السائق الذي يعالج بعد أن أطلق عليه النار ضباط شرطة حاولوا إيقاف المذبحة.

وأوضحت الشرطة أن الحادث ليس عملا إرهابيا، لتبدد بذلك المخاوف الأولية في أنه ربما كان هجوما نفذه متشدد.

وتم إطلاق الرصاص على الرجل بعد أن صدمت الشرطة سيارته قبل إخراجه منها، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح غراهام أشتون، مفوض شرطة ولاية فكتوريا للصحفيين، في ملبورن، أن إصابة الرجل في ذراعه جراء الرصاصة لا تهدد حياته، ولكن يجب أن يخضع لجراحة.

إضافة إلى ذلك، قتل في الحادث فتاة عمرها 10 أعوام ورجل عمره 25 عاما، ورجل عمره 33 عاما وسيدة عمرها 32 عاما، لكن الشرطة قالت إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع حيث ما يزال هناك أربعة مصابين آخرين في حالة حرجة.