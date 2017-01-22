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مقتل العشرات من "داعش" شرقي الموصل
معركة الموصل

مقتل العشرات من "داعش" شرقي الموصل

الأحد، 22 يناير 2017 10:08 ص
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أعلن الجيش العراقي سيطرته الكاملة على حي العربي في المحور الشمالي الشرقي من مدينة الموصل، بعد تكبيد مسلحي داعش 30 قتيلا، خلال اليومين الماضيين، وفق ما ذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية”، الأحد.

وأكد قادة ميدانيون أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية تقوم بعمليات تمشيط في الحي العربي بحثا عما تبقى من المسلحين المختبئين في الحي.

كما تواصل القوات العراقية التقدم باتجاه حيي الملايين والرشيدية، ويشهد الحيّان اشتباكات ضارية مع المسلحين المتحصنين هناك. وهما آخر حيين من الأحياء في الجانب الشرقي من نهر دجلة.

وقال بيان عسكري إن طيران التحالف دمر 90 قاربا للمسلحين في نهر دجلة، و3 عجلات مفخخة في الحي العربي.

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