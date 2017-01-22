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استنفار أمني في العريش بعد معركة «حي السمران»
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

استنفار أمني في العريش بعد معركة «حي السمران»

الأحد، 22 يناير 2017 10:00 ص

أعلنت أجهزة الأمن في شمال سيناء، اليوم، حالة الاستنفار القصوى، عقب الاشتباكات العنيفة التي دارت، أمس، بين قوات أمن وخلية إرهابية شديدة الخطورة بحي السمران بالعريش.

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء، إن قوة أمنية في أثناء تمشيط حي السمران، رصدت وجود خلية إرهابية شديدة الخطورة تتمركز داخل أحد المنازل بالحي، تحت إشراف وكيل مباحث شمال سيناء وهبة الشورى، وعند اقترابها فوجئت بإطلاق النار عليها فردت عليهم القوات، ودارات اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة وكيل المباحث و5 مجندين بطلقات نارية ونقلهم للمستشفى العسكري بالعريش للعلاج.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن حاصرت حي السمران بالكامل منذ مساء أمس، وبدأت في شن حملة مداهمات موسعة استهدفت عددا من المنازل.

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