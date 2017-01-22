مدير الـ"CIA" السابق: ترامب يجب أن يشعر بالخجلالأحد، 22 يناير 2017 09:59 ص
قال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، إن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب يجب أن يشعر بالخجل؛ لإلقاء كلمة في مقر الوكالة والتفاخر بنفسه.
وفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، يشعر بحزن عميق وغضب بسبب عرض دونالد ترامب الحقير وتعظيم الذات أمام النصب التذكاري لأبطال وكالة المخابرات المركزية.
وكان ترامب تحدث مع موظفي الوكالة في وقت سابق أمس السبت، بينما كان واقفا أمام النصب الذي يُكرم العملاء الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم، وتعهد بدعمه للوكالة بنسبة “1000٪”، وتحدث أيضًا عن “وسائل الإعلام غير الشريفة” وشكا من التغطية التي أظهرت الحشود المخيبة خلال تنصيبه يوم الجمعة.
وينظر إلى زيارة ترامب على أنها محاولة لإصلاح العلاقات المتوترة له مع وكالة الاستخبارات، بعد أن قوضت كثيرا وانتقد تأكيدات مسئولي الاستخبارات بأن روسيا قد تدخلت في الحملة الانتخابية.
-
8 نصائح تساعدك على الاستيقاظ بنشاط - محيط
إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك. 1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك…Sat, 21 Jan 2017 17:58:28 GMT
-
هاكر يخترق صفحة «شاومينج».. وينشر رسالة مؤثرة
نجح الهاكر أحمد المالكى، صباح اليوم الأحد، في اختراق صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، مؤكدًا أنه عمل على نجاح هذا الاختراق لمدة شهر كامل. وكتب المالكى، بعد على ...Sun, 22 Jan 2017 07:02:53 GMT
-
اليوم.. الطعن على شطب عضوية «حساسين» من البرلمان
تنظر اليوم، الأحد، محكمة النقض، الطعن على شطب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، المحالة من المستشار يحيى دكروري إلى محكمة النقض للفصل فيها، وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية. ...Sun, 22 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
زلزال مدينة العاشر من رمضان يثير رواد مواقع التواصل
شعر سكان محافظة الشرقية، تحديدا مدينة العاشر من رمضان، وبعض المراكز والقرى الأخرى بهزة أرضية أثارت قلقهم . وأكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفكية ...Sun, 22 Jan 2017 06:33:57 GMT
-
انفجار سيارة مفخخة قرب السفارة الإيطالية في طرابلس
انفجرت سيارة مفخخة في منطقة “زاوية الدهماني” قرب السفارة الإيطالية المقابلة لوزارة التخطيط في الحي الذي تتخذ منه عدة سفارات أجنبية مقرات لها وسط العاصمة الليبية ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
استمرار عمليات النزوح من الموصل إلى الحسكة في سوريا
وصلت عشرات الأسر العراقية خلال الساعات الماضية، إلى مخيم الهول للاجئين في ريف مدينة الحسكة، شرقي سوريا، هرباً من المعارك المستمرة في العراق ضد تنظيم داعش. وقالت ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
الرئيس الجامبي السابق يغادر بلاده إلي العاصمة الغينية مالابو
غادرت طائرة موريتانية تقل الرئيس السابق الجامبي يحيي جامع بلاده اليوم بعد 22 عاما من حكم بلادة . وتوجهت الطائرة التي تقل الرئيس إلي العاصمة الغينية مالابو وذلك بعد ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
مقتل وإصابة 73 شخصا جراء خروج قطار عن مساره جنوب الهند
أعلن مسئولون في الهند اليوم الأحد مقتل 23 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء حادث خروج قطار عن مساره جنوب البلاد. وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن القطار كان في طريقه ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
أحمد المحمدي: لا فرق في المنتخب بين لاعب أساسي وآخر بديل
أعرب أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، عن سعادته البالغة بعد فوز المنتخب على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT