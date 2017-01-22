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مدير الـ"CIA" السابق: ترامب يجب أن يشعر بالخجل
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان.

مدير الـ"CIA" السابق: ترامب يجب أن يشعر بالخجل

الأحد، 22 يناير 2017 09:59 ص
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قال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، إن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب يجب أن يشعر بالخجل؛ لإلقاء كلمة في مقر الوكالة والتفاخر بنفسه.

وفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، يشعر بحزن عميق وغضب بسبب عرض دونالد ترامب الحقير وتعظيم الذات أمام النصب التذكاري لأبطال وكالة المخابرات المركزية.

وكان ترامب تحدث مع موظفي الوكالة في وقت سابق أمس السبت، بينما كان واقفا أمام النصب الذي يُكرم العملاء الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم، وتعهد بدعمه للوكالة بنسبة “1000٪”، وتحدث أيضًا عن “وسائل الإعلام غير الشريفة” وشكا من التغطية التي أظهرت الحشود المخيبة خلال تنصيبه يوم الجمعة.

وينظر إلى زيارة ترامب على أنها محاولة لإصلاح العلاقات المتوترة له مع وكالة الاستخبارات، بعد أن قوضت كثيرا وانتقد تأكيدات مسئولي الاستخبارات بأن روسيا قد تدخلت في الحملة الانتخابية.

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