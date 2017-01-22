قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، إن الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس محل اهتمام كبير من الدولة، مشيرا إلى أنه سيشهد تغييرا خلال وقت قريب.

وأضاف الشيحي، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc” أن الاعتبارات التي تأتي على رأس الاهتمام لاختيار القيادات الجامعية تقوم على الخبرة والكفاءة، وليس الأكبر في السن.

وحول قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة في كل التعاملات داخل الجامعة، أكد الشيحي أنه لا توجد أي تفرقة بين مسلم ومسيحي داخل الجامعات المصرية.

وقال الشيحي: “إن قرار إلغاء خانة الديانة قضية لم يكن يجب أن تثار من البداية”.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تواصل مع جميع رؤساء الجامعات، وأكدوا له في خطابات كتابية أنه لا توجد أي استمارة تفرق بين الطلاب المسلمين والمسيحيين بالجامعات.

وبشأن قانون تنظيم الجامعات، نفى الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود خلاف بين رؤساء الجماعات والوزارة بشأن قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف “الشيحي” أن المشروع المطروح على رؤساء الجامعات عبارة عن أفكار لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية، مؤكدًا أن الوزارة لن تطرح قانون “تنظيم الجامعات” في شكله النهائي قبل إجراء حوار مجتمعي داخل الجامعات.