 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 09:31 صباحاً
روابط سريعة
إصابة بشار الأسد بعينه اليسرى
الرئيس السوري بشار الاسد

إصابة بشار الأسد بعينه اليسرى

الأحد، 22 يناير 2017 09:57 ص
متابعات

أعلنت مصادر في العاصمة الروسية، موسكو، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد يكون أصيب بتشنج عصبي في عينه اليسرى نتيجة للضغوط النفسية.

وقالت تلك المصادر لـ”الشرق الأوسط” اللندنية، بعددها الصادر السبت، إن الأسد بدأ يشعر بالإنهاك بعد خمس سنوات من الحرب والتوتر.

وجاء في تقرير للصحيفة السابقة بعنوان “تزايد مشكلات بوتين نتيجة دعمه للأسد في سوريا”، ونقلاً عن مصادر في موسكو، أن الرئيس الروسي، قد بدأ “تقدير ارتفاع كلفة الإبقاء على الأسد في سدة الحكم بالقوة، ولعله باشر البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه و”تخرجه من هذا المأزق بسلاسة”.

ولهذا السبب يلمّح المسؤولون الروس، الذين يتحدثون سراً، إلى أن الأسد “يشعر بالإنهاك بعد خمس سنوات من الحرب والتوتر”، وربما أصيب بتشنج عصبي في عينه اليسرى، نتيجة “للضغوط النفسية”، كما قالت الصحيفة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3