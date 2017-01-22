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سعفان يفتتح ندوة "الإرهاب والتنمية" للعاملين بالقوى العاملة اليوم
محمد سعفان يخطر الجهات الأمنية بقضية نصب وبيع عقود عمل مزورة‎

سعفان يفتتح ندوة "الإرهاب والتنمية" للعاملين بالقوى العاملة اليوم

الأحد، 22 يناير 2017 09:58 ص
وكالات

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، ندوة موسعة للعاملين بالوزارة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، تحت عنوان “الإرهاب والتنمية “،بحسب بيان الوزارة.

يحاضر فى الندوة، اللواء أركان حرب أسامة راغب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء صلاح فؤاد مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان، واللواء طارق عطية مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ويدير الندوة أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

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