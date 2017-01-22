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محكمة الاستئناف بدبي تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة
محكمة الاستئناف تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

محكمة الاستئناف بدبي تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

الأحد، 22 يناير 2017 10:11 ص
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أيدت محكمة الاستئناف في دبي اليوم الأحد، حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نطق لم تستغرق دقيقة.

ورحب والدا الطفل بالحكم، معربين عن أملهما في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت حتى ينال الجاني “قصاصه العادل”.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاما) قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقا، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسيا.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت، في أغسطس الماضي، حكما بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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