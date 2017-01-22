اليوم.. مواجهة صعبة بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو في أمم أفريقياالأحد، 22 يناير 2017 10:03 ص
يخوض منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو مواجهة صعبة للغاية فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتكمن صعوبة اللقاء فى الوضع الصعب لكلا الفريقين بالمجموعة، حيث يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تأتي غينيا بيساو فى المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.
ولهذا السبب، سيبحث لاعبو بوركينا فاسو عن معجزة من أجل التأهل لدور الـ16، وهذه المعجزة تتمثل فى ضرورة تحقيق الفوز فى لقاء اليوم، وانتظار ما سيسفر عنه اللقاء الثانى بالمجموعة بين الجابون والكاميرون، أو التعادل مع غينيا بيساو وخسارة الجابون أمام الكاميرون، لكن ذلك قد يدخل الفريق فى حسابات معقدة هو فى غنى عنها.
لكن المعجزة الأكبر تتمثل فى احتمال تأهل منتخب غينيا بيساو الذى لم يفقد بعد فرصه فى التأهل، حيث سيتعين عليه الفوز على بوركينا فاسو، على أمل فوز الكاميرون على الجابون أو تعادلهما.
لذلك، فإنه من المتوقع أن يخرج اللقاء قويا وعامرا بالندية سعيا من كل منتخب وراء بطاقة التأهل التى لازالت معلقة بالهواء وتداعب كل منهما، وفى الوقت الذى تحلم فيه خيول بوركينا فاسو بالقفز فوق حاجز دور المجموعات، يحلم منتخب غينيا بيساو بتفجير المفاجأة وتحقيق الفوز للعبور إلى الدور الثانى ليصبح «الحصان الأسود» للبطولة.
وتعرضت بوركينا لضربة قاسية فى المباراة السابقة مع الجابون التى انتهت بالتعادل (1-1)، بإصابة المهاجم جوناثان زونجو بقطع فى الرباط الصليبى لركبته، والمهاجم الآخر جوناثان بيترويبا بتمزق عضلي، وسيغيبان لفترة طويلة، يأتى هذا فى الوقت الذى يعانى فيه منتخب بوركينا فاسو من غياب الفاعلية الهجومية، وهو ما سيشجع المنافس على التقدم للأمام بحثا عن الفوز الذى قد يكون الطريق نحو تأهل غينيا بيساو للمرة الأولى فى تاريخها، كما أن المنتخب الغينى ليس لديه ما يخسره فقدم عرضين قويين أمام الجابون فى المباراة الافتتاحية، وأمام الكاميرون التى خسر أمامها بصعوبة.
-
8 نصائح تساعدك على الاستيقاظ بنشاط - محيط
إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك. 1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك…Sat, 21 Jan 2017 17:58:28 GMT
-
هاكر يخترق صفحة «شاومينج».. وينشر رسالة مؤثرة
نجح الهاكر أحمد المالكى، صباح اليوم الأحد، في اختراق صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، مؤكدًا أنه عمل على نجاح هذا الاختراق لمدة شهر كامل. وكتب المالكى، بعد على ...Sun, 22 Jan 2017 07:02:53 GMT
-
اليوم.. الطعن على شطب عضوية «حساسين» من البرلمان
تنظر اليوم، الأحد، محكمة النقض، الطعن على شطب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، المحالة من المستشار يحيى دكروري إلى محكمة النقض للفصل فيها، وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية. ...Sun, 22 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
زلزال مدينة العاشر من رمضان يثير رواد مواقع التواصل
شعر سكان محافظة الشرقية، تحديدا مدينة العاشر من رمضان، وبعض المراكز والقرى الأخرى بهزة أرضية أثارت قلقهم . وأكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفكية ...Sun, 22 Jan 2017 06:33:57 GMT
-
انفجار سيارة مفخخة قرب السفارة الإيطالية في طرابلس
انفجرت سيارة مفخخة في منطقة “زاوية الدهماني” قرب السفارة الإيطالية المقابلة لوزارة التخطيط في الحي الذي تتخذ منه عدة سفارات أجنبية مقرات لها وسط العاصمة الليبية ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
استمرار عمليات النزوح من الموصل إلى الحسكة في سوريا
وصلت عشرات الأسر العراقية خلال الساعات الماضية، إلى مخيم الهول للاجئين في ريف مدينة الحسكة، شرقي سوريا، هرباً من المعارك المستمرة في العراق ضد تنظيم داعش. وقالت ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
الرئيس الجامبي السابق يغادر بلاده إلي العاصمة الغينية مالابو
غادرت طائرة موريتانية تقل الرئيس السابق الجامبي يحيي جامع بلاده اليوم بعد 22 عاما من حكم بلادة . وتوجهت الطائرة التي تقل الرئيس إلي العاصمة الغينية مالابو وذلك بعد ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
مقتل وإصابة 73 شخصا جراء خروج قطار عن مساره جنوب الهند
أعلن مسئولون في الهند اليوم الأحد مقتل 23 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء حادث خروج قطار عن مساره جنوب البلاد. وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن القطار كان في طريقه ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT
-
أحمد المحمدي: لا فرق في المنتخب بين لاعب أساسي وآخر بديل
أعرب أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، عن سعادته البالغة بعد فوز المنتخب على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس ...Sun, 22 Jan 2017 06:04:07 GMT