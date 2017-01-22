يخوض منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو مواجهة صعبة للغاية فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتكمن صعوبة اللقاء فى الوضع الصعب لكلا الفريقين بالمجموعة، حيث يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تأتي غينيا بيساو فى المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

ولهذا السبب، سيبحث لاعبو بوركينا فاسو عن معجزة من أجل التأهل لدور الـ16، وهذه المعجزة تتمثل فى ضرورة تحقيق الفوز فى لقاء اليوم، وانتظار ما سيسفر عنه اللقاء الثانى بالمجموعة بين الجابون والكاميرون، أو التعادل مع غينيا بيساو وخسارة الجابون أمام الكاميرون، لكن ذلك قد يدخل الفريق فى حسابات معقدة هو فى غنى عنها.

لكن المعجزة الأكبر تتمثل فى احتمال تأهل منتخب غينيا بيساو الذى لم يفقد بعد فرصه فى التأهل، حيث سيتعين عليه الفوز على بوركينا فاسو، على أمل فوز الكاميرون على الجابون أو تعادلهما.

لذلك، فإنه من المتوقع أن يخرج اللقاء قويا وعامرا بالندية سعيا من كل منتخب وراء بطاقة التأهل التى لازالت معلقة بالهواء وتداعب كل منهما، وفى الوقت الذى تحلم فيه خيول بوركينا فاسو بالقفز فوق حاجز دور المجموعات، يحلم منتخب غينيا بيساو بتفجير المفاجأة وتحقيق الفوز للعبور إلى الدور الثانى ليصبح «الحصان الأسود» للبطولة.

وتعرضت بوركينا لضربة قاسية فى المباراة السابقة مع الجابون التى انتهت بالتعادل (1-1)، بإصابة المهاجم جوناثان زونجو بقطع فى الرباط الصليبى لركبته، والمهاجم الآخر جوناثان بيترويبا بتمزق عضلي، وسيغيبان لفترة طويلة، يأتى هذا فى الوقت الذى يعانى فيه منتخب بوركينا فاسو من غياب الفاعلية الهجومية، وهو ما سيشجع المنافس على التقدم للأمام بحثا عن الفوز الذى قد يكون الطريق نحو تأهل غينيا بيساو للمرة الأولى فى تاريخها، كما أن المنتخب الغينى ليس لديه ما يخسره فقدم عرضين قويين أمام الجابون فى المباراة الافتتاحية، وأمام الكاميرون التى خسر أمامها بصعوبة.