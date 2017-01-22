أولاند ينتقد الحماية الجمركية بوصفها "أسوأ رد"الأحد، 22 يناير 2017 09:55 ص
انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الحماية الجمركية وقال مع رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت إن أوروبا ستتطلع إلى تعزيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية وذلك بعد يوم واحد من تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وقال أولاند إن التعددية لا بد وأن توجه العلاقات الدولية مع وجود دور للأمم المتحدة مناقضا دعوات ترامب إلى تشديد الرقابة على الحدود ومنهج “أمريكا أولا” خلال أول كلمة له كرئيس يوم الجمعة.
وأضاف أولاند أن “الحماية الجمركية هي أسوأ رد. إنها الرد الذي يعرقل في نهاية الأمر التجارة ويعوق النمو بل ويؤثر على التوظيف بما في ذلك في الدول التي تؤيد ذلك وتنفذه.”
ورد أولاند يوم الاثنين على انتقاد ترامب للاتحاد الأوروبي بقوله إن الاتحاد لا يحتاج لنصائح من الخارج.
وقال أولاند مع باشيليت إن كلا من الدولتين تريد احترام اتفاقيات التغير المناخي وإن تشيلي والاتحاد الأوروبي سيجددان اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما.
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