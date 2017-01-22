استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 624 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 309 من الأجانب و315 مصريا ، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتى وصلت الصغرى إلى 2 درجة مئوية.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين - فى تصريح له اليوم الأحد - إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.