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سانت كاترين تستقبل 624 سائحا خلال 24 ساعة‎
دير سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 624 سائحا خلال 24 ساعة‎

الأحد، 22 يناير 2017 09:51 ص
وكالات

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 624 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 309 من الأجانب و315 مصريا ، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتى وصلت الصغرى إلى 2 درجة مئوية.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين - فى تصريح له اليوم الأحد - إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.

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