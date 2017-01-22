أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي بعمق العلاقات الأخوية التاريخية البحرينية المصرية، وما تشهده من تقدم ونماء على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والأمنية والعسكرية كافة، باعتبارها نموذجًا للعمل العربي المشترك القائم على روح الأخوة والاحترام المتبادل.

وثمن الرميحي -في حوار مع “وكالة أنباء الشرق الأوسط”- النتائج المثمرة لزيارة العاهل البحريني إلى القاهرة في أبريل الماضي، وهي الخامسة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتويجها بتوقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مختلف المجالات، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز التعاون الإعلامي عبر تبادل المعلومات والأخبار والخبرات الفنية والتقنية، والتنسيق المشترك في مناهضة القنوات الإعلامية المحرضة على الكراهية والإرهاب.

وأكد حرص البحرين على أمن مصر واستقرارها وتقدمها، والنهوض بدورها المحوري والاستراتيجي في الوقوف إلى جانب أشقائها، ونصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، مشيدا بالتزام مصر العروبة والأزهر الشريف الدائم بأمن البحرين والخليج العربي وردع التدخلات العدوانية والسافرة، من منطلق الشراكة الأخوية في محاربة التطرف والإرهاب، ونشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الإعلام البحريني إلى اتساع آفاق حرية التعبير عن الرأي في البحرين بفضل الأجواء الديمقراطية التي أتاحها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، منذ تدشين ميثاق العمل الوطني وإقرار الإصلاحات الدستورية والحقوقية، وانعكاسها على ازدهار الحريات الإعلامية عبر 22 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية، و38 مجلة شهرية، و9 مواقع إلكترونية إخبارية، وغيرها من التطورات المهنية والتقنية في ظل تدشين الهوية الجديدة لتليفزيون البحرين وبث 5 قنوات بتقنية عالية الجودة و10 محطات إذاعية، وإنشاء مركز الاتصال الوطني لتعزيز التواصل مع الإعلام المحلي والخارجي، ورفع مشروع قانون عصري مستنير للصحافة والإعلام الإلكتروني إلى مجلس الوزراء الموقر، والجاري دراسته قبل عرضه على السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة.

وحول أهمية العلاقات بين مصر والبحرين ومسيرتها وسط التحديات التي تواجه المنطقة، قال وزيرالإعلام البحريني إن البحرين ترتبط مع مصر بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة ومتميزة، وتشهد تقدمًا واضحًا على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها، كما أنها تبرز كنموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك، بفضل الروابط الودية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ على أسس من الأخوة والاحترام المتبادل، والشراكة في حماية الأمن القومي العربي والخليجي، وتدعيم النهضة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف أن البحرين تقدر مصر ودورها التاريخي كعمق حيوي واستراتيجي للأمة العربية، وإسهاماتها البارزة منذ بدايات القرن الماضي في دعم النهضة التنموية والتعليمية والصحية، وبناء وتطوير المنظومة القضائية والتشريعية في البحرين والعديد من البلدان العربية.

وأشار إلى مواقف مصر التاريخية المشرفة والتى برزت في مساندتها لأمن واستقرار البحرين وعروبتها وسيادتها الوطنية في مواجهة الأطماع أو أية تهديدات إقليمية أو خارجية، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عديدة من عدم سماح مصر لأي مساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج، انطلاقًا من أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر.