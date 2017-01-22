قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن البناء السياسي الأوروبي، منزعج من السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc” أن الرئيس الصيني تحدث خلال منتدى دافوس الاقتصادي، عن تفهم العولمة والتبادل التجاري، وحرية الاستثمار، والتعاون الاقتصادي العالمي.

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن حديث الرئيس الصيني يختلف تماما عن خطابات ترامب، الذي يتحدث عكس حرية الاستثمار والتبادل التجاري.