 Moheet on google
الأحد 22 يناير 2017 09:29 صباحاً
روابط سريعة
عمرو موسى: سياسة ترامب الاقتصادية أحدثت انزعاجا أوروبيا.."فيديو"
تنصيب ترامب رئيسا لامريكا ‎

عمرو موسى: سياسة ترامب الاقتصادية أحدثت انزعاجا أوروبيا.."فيديو"

الأحد، 22 يناير 2017 09:57 ص
متابعات

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن البناء السياسي الأوروبي، منزعج من السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc” أن الرئيس الصيني تحدث خلال منتدى دافوس الاقتصادي، عن تفهم العولمة والتبادل التجاري، وحرية الاستثمار، والتعاون الاقتصادي العالمي.

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن حديث الرئيس الصيني يختلف تماما عن خطابات ترامب، الذي يتحدث عكس حرية الاستثمار والتبادل التجاري.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3