أعلنت المجر الحداد الوطني ليوم واحد على ضحايا حافلة كانت تقل مجريين وتعرضت لحادث مروري شمالي إيطاليا، أمس السبت.

وقال المتحدث الإعلامي باسم رئاسة الوزراء المجرية بيرتالان هواسي، حسب “الأناضول”، إنَّ الحكومة أعلنت غدا الاثنين يوم حداد وطني على ضحايا الحادث.

وفي سياق متصل، أفاد بيانٌ صادرٌ عن الرئاسة الإيطالية بأنَّ رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا قدَّم التعازي لنظيره المجري يانوش أدير، في ضحايا الحادث، عبر رسالة تعزية بعثها له.

وفي وقت سابق اليوم، لقي 16 مجريًّا مصرعهم إثر تعرُّض حافلة تقلهم لحادثٍ مروري شمالي إيطاليا.

ونقلت إذاعة “راي” الإيطالية الرسمية عن الشرطة قولها إنَّ الحافلة كانت تقل 55 شخصًا، أغلبهم طلاب بمدرسة ثانوية مجرية، كانت عائدة من رحلة إلى فرنسا.

واصطدمت الحافلة بحاجز أسمنتي على الطريق السريع بشكل عنيف، قبل أن تنشب فيها النيران، الأمر الذي تسبب بمصرع 16 مجريًّا وإصابة 26 آخرين، جراح بعضهم خطرة، حسب الإذاعة.