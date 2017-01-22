أكدت الدكتورة نجلاء حماد شطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله قد عمل بروتوكول تعاون بين مؤسسة الكبد وجمعية مستثمري البحر الأحمر للبدء بعمل مسح للمواطنين بالبحر الأحمر لمعرفة المصابين بـ”فيروس سي”.

وأوضحت نجلاء حماد من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري الحكومي اليوم الأحد، أن هناك بعض المواطنين مصابين بـ”فيروس سي” ولا يعلمون بمرضهم، مشيرة إلى أن 9 قوافل طبية قد فحصت 3 ألاف مواطن من بينهم 110 مصاب.

وأضافت أنه أثناء عملية المسح تم الكشف عن حالات لفيروس “بي” التي تحتاج لعلاج مدى الحياة وبتكاليف باهظة، مؤكدة أنه تم صرف العلاج لـ19 مصاب بالمجان.

وأعلنت أن عمليات المسح القادمة ستتم بمدينة مرسى علم وحلايب وشلاتين لتغطية المناطق الجنوبية بالمحافظة.

وفي سياق أخر، اشارت نجلاء حماد إلى أنه جاري تطوير 3 مستشفيات بالمحافظة وهي رأس غارب والقصير وشلاتين والغردقة، مضيفة أن كل المستشفيات سيتواجد بها اخصائيين استشاريين من الجامعات.

وذكرت أنه قد تم تخصيص أرض بمدينة الغردقة لإنشاء مستشفى دولي على مستوى عالي.

وجدير بالذكر، أن أهالي محافظة البحر الأحمر يحتفلون اليوم بالعيد القومي للمحافظة.