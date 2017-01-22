ادعت إحدى السيدات من أبناء محافظ سوهاج ، أنها تعرضت للانتهاك البدني من أحد جيرانها وصل إلى حد تجريدها من الملابس، وذلك بسبب إصرارهم علي إرتداء النقابة .

وأضافت السيدة، خلال حوار لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “العاشرة مساءً” المذاع عبر فضائية “دريم”، أنها تعرضت لأشد الإهانات من جيرانها ، بالإضافة إلى الألفاظ البذيئة التي لا يمكن ان يتحملها أحد ، لافتة إلى أنهم اقتحموا المنزل عليها أكثر من مرة .