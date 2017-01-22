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بالفيديو..سيدة تدعي تعرضها للتعذيب على يد جيرانها لإجبارها على ارتداء النقاب
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بالفيديو..سيدة تدعي تعرضها للتعذيب على يد جيرانها لإجبارها على ارتداء النقاب

الأحد، 22 يناير 2017 09:53 ص
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ادعت إحدى السيدات من أبناء محافظ سوهاج ، أنها تعرضت للانتهاك البدني من أحد جيرانها وصل إلى حد تجريدها من الملابس، وذلك بسبب إصرارهم علي إرتداء النقابة .

وأضافت السيدة، خلال حوار لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “العاشرة مساءً” المذاع عبر فضائية “دريم”، أنها تعرضت لأشد الإهانات من جيرانها ، بالإضافة إلى الألفاظ البذيئة التي لا يمكن ان يتحملها أحد ، لافتة إلى أنهم اقتحموا المنزل عليها أكثر من مرة .



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