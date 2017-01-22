يفتتح صباح اليوم السفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كير بتشنكو، ثالث قنصلية روسية عامة لبلاده في مصر بمدينة الغردقة ، بحضور مسؤولي السفارة واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وعدد كبير من الجالية الروسية المقيمة بالغردقة وعدد من المستثمرين السياحين، حيث يقام حفل الافتتاح بمنطقة سمر باي المواجهة لمقر القنصلية الروسية بالممشي السياحي بالغردقة.

وقال القنصل الروسي بالغردقة جامشيد بولتايف، في تصريحات اليوم، أنه متفائل بعودة السياحة الروسية إلى مصر خلال شهر وأن ذلك سيتم بشكل تدريجي وأن كافة المنشآت السياحية مستعدة لاستقبال الروس، مشيرًا إلى أن قرار عودة السياحة الروسية لمصر هو قرار خاص بالرئيس فلاديمير بوتين، وهو يتوقع استئنافها خلال شهر بناءً على تقارير الوفود الأمنية التي زارت مصر.