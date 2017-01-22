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الأحد 22 يناير 2017 09:40 صباحاً
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اليوم.. عرض خاص لفيلم "القرد بيتكلم" لعمرو واكد وأحمد الفيشاوي
عمرو واكد ـ القرد بيتكلم‎

اليوم.. عرض خاص لفيلم "القرد بيتكلم" لعمرو واكد وأحمد الفيشاوي

الأحد، 22 يناير 2017 09:49 ص
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تقيم أسرة فيلم “القرد بيتكلم” بطولة عمرو واكد، وأحمد الفيشاوى، إخراج بيتر ميمى، اليوم الأحد، عرضًا خاصًا، للفيلم يحضره نجوم العمل، حيث تقرر عرضه جماهيريا الأربعاء المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول ساحرين شقيقين وهما طه ورشاد الشناوى (أحمد الفيشاوى) و(عمرو واكد)، يحضران لخدعة سحرية قادرة على إطلاق سراح والدهما البرىء من السجن.

فيلم “القرد بيتكلم” بطولة أحمد الفيشاوى، وعمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ومحمود الجندى، ورانيا شاهين، ومصطفى أبو سريع، وليلى عز العرب، وتميم عبده وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

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