سرقت 5 لوحات فنية تشكيلية من داخل متحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية، ويتهم مسئولوا المتحف فنان تشكيلي ومخرج أفلام قصيرة، تقدم بطلب لقطاع الفنون التشكيلية منذ فترة لتصوير تلك اللوحات ولكن تم رفض طلبه، فقام بتزوير طلب وتقدم به للمتحف، وأثناء عملية التصوير قام بتبديل اللوحات بأخرى مستنسخة حسبما أكد حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة.

وأضاف أنه تم القبض على المتهم فجر اليوم والتحقيق معه في المتحف لإعادة تمثيل الواقعة، كما سيتم التحقيق مع العاملين في المتحف لأنه لا يجوز أن يبقى أحد بجوار اللوحات دون رقابة.

وكان القطاع قد اكتشف سرقة 5 لوحات أصلية للفنان محمود سعيد من متحف الفن الحديث الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن السرقة تمت 12 يناير الجاري، إلا أنه تم اكتشافها الخميس.