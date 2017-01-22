زيدان مخاطباً وزير الثقافة: "ميصحش كده"!الأحد، 22 يناير 2017 02:20 ص
انتقد الكاتب الروائي يوسف زيدان، وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، على خلفية تصريح له في حفل ختام فعاليات العام المصري الصيني، بشأن ترجمة رواية “عزازيل” إلى اللغة الصينية.
وفي منشور له على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد زيدان أنه لم يسمع بالأمر من قبل، ولم يتلق أي اتصال من النمنم يستأذنه فيه بترجمة الرواية، والموافقة على السماح بترجمتها احترامًا لحقوق الملكية الفكرية، خاتمًا حديثه بـ “مايصحش كده!”.
وقال زيدان: ” فوجئتُ بهذا الخبر في معظم جرائدنا، وفيه يقول وزير الثقافة حلمي النمنم إن الانفتاح على الصين سيبدأ بأمور منها ترجمة روايتي “عزازيل” إلى اللغة الصينية، وسوف تُنشر الترجمة خلال أسابيع بحسب ما جاء في الخبر !”.
وأضاف: “العجيب أنني لم أسمع بذلك من قبل قط، ولم يتصل بي حلمي النمنم أو أحد العاملين معه، ولم يحصلوا على موافقتي بالسماح لهم بالترجمة، وكأن حقوق المؤلف شيء لا أهمية له.. ياحلمي، مايصحّش كده”.
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