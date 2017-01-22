بهدف إبراز دور الصورة الفوتوغرافية المحوري في الحياة الثقافية والفنية، انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان التصوير الفوتوغرافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط (فوتوميد) في العاصمة اللبنانية.

افتتح المهرجان الأقرب إلى حدث فني–ثقافي أولى معارضه مساء الأربعاء وقرر القائمون عليه أن تستمر الحفلات الافتتاحية ثلاثة أيام وذلك في مختلف الأماكن التي تستقبله في بيروت حتى الثامن من فبراير.

ويعرض المهرجان عشرات الأعمال الانتقائية لمصورين من مختلف البلدان المطلة على البحر المتوسط. وتأسس المهرجان في بلدية ساناري بجنوب شرق فرنسا قبل ستة أعوام ويستضيفه لبنان منذ عام 2014.

وكان الهدف منه منذ أيامه الأولى دعوة المواهب الشابة والأخرى المخضرمة من البلدان المطلة على البحر المتوسط إلى عرض أعمالها جنبا إلى جنب بهدف تبادل الخبرات وبدء حوارات ثقافية–فنية غير محصورة داخل إطار واحد.

ويشمل المهرجان هذا العام خمسة معارض رئيسية أحدها يتمحور حول الحقبة الذهبية للسينما الإيطالية مع الإشارة إلى أن ثلاثة مصورين من فرنسا وإيطاليا عملوا على مواضيع لها علاقة بالمخرج الإيطالي الكبير مايكل أنجلو أنطونيوني.

ترتكز النسخة الحالية من المهرجان على أربعة موضوعات هي السينما والشعر المنبثق من الدمار ومدينة بيروت وحقبة السبعينات في القرن الماضي.

وتعرض الصحفية اللبنانية المخضرمة ماريا شختورة ضمن إطار “بيروت” 20 صورة التقطتها خلال الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت زهاء 15 سنة وانتهت عام 1990.

وتسلط الصور المختارة من كتابها “حرب الشعارات” (1978) على رسوم الجرافيتي التي كانت مختلف الأحزاب اللبنانية تعكس من خلالها معتقدات المنتمين إليها في وقت انقسمت فيه العاصمة اللبنانية بيروت إلى منطقتين كبيرتين أطلق على إحداها اسم “الشرقية” والأخرى “الغربية”.