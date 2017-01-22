ردت الكاتبة الكويتية سعدية مفرح على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف الاسلام بأنه دين متطرف خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وقالت مفرح في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

“لا يوجد شيء اسمه “الإسلام المتطرف”، ولا ينبغي أن يوصف ديننا بهذا الوصف، وعلينا ألا نروج هذا المصطلح المغرض الذي استخدمه ترامب وكأنه حقيقة”.

وكان ترامب أدى اليمين الدستورية وتسلّم الرئاسة الأميركية رسمياً، وفي كلمة له عقب أداء اليمين، قال ترامب “سنحدد معاً مصير أميركا والعالم في السنوات المقبلة”، وأضاف “اليوم ننقل السلطة من واشنطن العاصمة ونعيدها إلى الشعب”..

وقال ترامب “سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي سنزيله تماماً من على وجه الأرض”.