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"الكتاب العرب": إرث إبراهيم والشاروني سيبقى خالداً
يوسف الشاروني

"الكتاب العرب": إرث إبراهيم والشاروني سيبقى خالداً

الأحد، 22 يناير 2017 02:03 ص
محيط - شيماء فؤاد

أصدر الشاعر الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بيانًا ينعي قامتين كبيرتين، فقدهما الواقع الثقافي والأدبي العربي في يوم واحد، هما د.نبيلة إبراهيم أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والقاص والروائي الكبير يوسف الشاروني، وكلاهما ساهم مساهمات ملموسة في إثراء الأدب العربي، وتركا رصيدًا هائلًا سيظل خالدًا في ذاكرة الإبداع العربي في المستقبل.

وقال حبيب الصايغ إن رحيلهما معًا يشكل خسارة كبيرة للثقافة العربية لأنهما رائدين في مجاليهما، إذ يعد يوسف الشاروني أحد أهم رواد القصة القصيرة في الوطن العربي، فمجموعاته الأولى شكلت –مع مجموعات يوسف إدريس وآخرين- فتحًا في هذا الفن، الذي انتقل على أيديهم إلى آفاق أرحب وأكثر ثراء. وكذلك مثلت دراسات وأبحاث وكتب د.نبيلة إبراهيم تقعيدًا للأدب الشعبي وإحياء للتراث المصري والعربي.

وأكد الصايغ –في البيان الذي صدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب- أن عزاءنا أن آثارهما تلك حية، سوف تستفيد منها الأجيال المتتالية التي لا يضن علينا مشهدنا الثقافي والأدبي بها، وذكر أنهما -يرحمهما الله- كان مثالًا للجدية في العمل، وفي رقي الثقافة التي أنتجاها، وفي إخلاصهما الشديد للسرد والنقد العربيين، كما أنهما كانا علامات بارزة في هذا الجيل الكبير الرائد، الذي شكل نقلة نوعية في المجالات الأدبية والثقافية كافة.

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