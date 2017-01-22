يشارك المكتب المصري للمطبوعات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017 بمجموعة كبيرة من الإصدارات التي تتنوع بين الإصدارات الأدبية والعلمية والثقافية والمترجمةـ وذلك بالعرض المكشوف من باب صلاح سالم.

ويقدم المكتب عدد كبير من الأعمال الجديدة منها كتاب” أدب المصريين” وكتاب “ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ” ورواية هيستريا الجسد و “سلسلة دراسات في إعلام وثقافة الطفل ” والتي صدر منها كتابين هما “الطفل والفضائيات ” و”صحف ومجلات الأطفال” وكتاب ” انفلات الخطاب السياسي ” وسلسلة “فكرة يجب أن تعرفها ” ومنها كتاب الفن و الوراثة و والعمارة وتاريخ الفن والكون والفيزياء والأفكار العظيمة وغيرها.