تشارك دار أطلس للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمائة إصدار جديد، يتنوع بين الرواية والمجموعات القصصية والشعر والكتب الأكاديمية؛ وأبرز هذه الإصدارات:

القصص القرأني في تفسير الشيخ الشعراوي للدكتورة نادية عمارة، كتاب ليطمئن قلبي للدكتور شريف شحاتة، رواية “ديالا” للكاتبة لمياء السعيد، و”أردت أن أغير نفسي” للإعلامية سارة أسامة، ورواية قتل مع سبق الحب للمخرج مجدي كمال، وكتاب اموت في الانحراف للصحفي وائل الملاح، وكتاب دكتور لا مؤاخذة من تاني للدكتور شادي خيري.

وكانت الدار قد أنشأت قسم خاص لنشر العمل الأول للشباب منذ ثلاث سنوات وقد حقق نجاحا كبير، حيث بدأ بأربعة عشرة إصدار ووصل هذا العام إلى خمسة وعشرين إصدارا جديدا هذا العام ضمن المائة اصدار التي تشارك بها الدار، كما تشارك الدار بالروايات الأربعة الفائزة بمسابقة أطلس الثانوية للرواية.