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وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة من مترو مصر الجديدة السلام
مترو الانفاق

وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة من مترو مصر الجديدة السلام

الأحد، 22 يناير 2017 12:22 م
محيط - محمد منصور

يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، صباح اليوم الأحد أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والتى سيتم الانتهاء من تنفيذ الجزء النفقى الأول منها الممتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة النزهة، وافتتاحها للجمهور منتصف 2018.

وقال وزير النقل فى تصريحات سابقة لوسائل إعلام بأن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل على (5) محطات نفقية وهى «هارون ـ ميدان هليوبوليس ـ ألف مسكن ـ نادى الشمس ـ النزهة»، وتبلغ تكلفة الإنشاء والتجهيزات بدون الوحدات المتحركة 4.345 مليار جنيه مصرى.

وأكد الوزير أن اختصار المدة الزمنية لتنفيذ هذه المرحلة يعتبر أولوية قصوى للوزارة التى تحرص على تنفيذ المشروعات التنموية التى تخدم المواطن.

وأوضح أن الخط الثالث للمترو هو أحد مشروعات البنية الأساسية فى مجال نقل الركاب حيث تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية لهذا الخط ويتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة على التوازى وبذلك يتم تنفيذ معظم الخط الثالث بالكامل بطول حوالى 41.5 كم ليصل بين محطة عدلى منصور (موقف العاشر) السلام شرقاً عند تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع الطريق الدائري ومنطقتى إمبابة وبولاق الدكرور والعجوزة  والدقي وجامعة القاهرة غرباً ويبلغ طول الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة 11.5 كم.

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