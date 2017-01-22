"اتحاد المستثمرين" يناقش قانون الاستثمار وتنمية الصعيد غداالأحد، 22 يناير 2017 12:09 م
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اجتماعا غدا الاثنين ٢٣ يناير، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة.
وكشف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاجتماع يناقش عددا من القضايا أهمها، قانون الاستثمار الجديد، ومؤتمر تنمية الصعيد، وتشجيع الصادرات المصرية بإقامة المعارض (تجربة الاتحاد مع شركات أمريكا الجنوبية).
ويحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعدد من رجال الأعمال أعضاء جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية.
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