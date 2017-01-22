 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 11:25 مساءً
روابط سريعة
"اتحاد المستثمرين" يناقش قانون الاستثمار وتنمية الصعيد غدا
محمد فريد خميس

"اتحاد المستثمرين" يناقش قانون الاستثمار وتنمية الصعيد غدا

الأحد، 22 يناير 2017 12:09 م
محيط

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اجتماعا غدا الاثنين ٢٣ يناير، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة.

وكشف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاجتماع يناقش عددا من القضايا أهمها، قانون الاستثمار الجديد، ومؤتمر تنمية الصعيد، وتشجيع الصادرات المصرية بإقامة المعارض (تجربة الاتحاد مع شركات أمريكا الجنوبية).

ويحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعدد من رجال الأعمال أعضاء جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3