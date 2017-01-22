8 نصائح تساعدك على الاستيقاظ بنشاط

إذا كان النهوض من السرير يمثّل تحدياً بالنسبة لك، عليك بتجربة نصائح الخبراء التالية لتساعدك في تنشيط يومك. 1. حدد مقدار النوم الذي يحتاجه جسمك. استمع إلى جسمك لتعرف ...