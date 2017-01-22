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تعرف على أسعار أجهزة مصانع الإنتاج الحربي
انتاج-الثلاجات

تعرف على أسعار أجهزة مصانع الإنتاج الحربي

الأحد، 22 يناير 2017 12:06 م
محيط

تقدم مصانع الإنتاج الحربى باقة منوعة من الأجهزة الكهربائية ذات الأداء العالى وتنم عن عراقة الصناعة المصرية، حيث يشهد السوق زخم كبير من مختلف الأنواع بأيد الصانع المصري.

نعرض فيما يلى اسعار الاجهزة الكهربائية المتاحة ومنافذ البيع لها:

شاشه بوصه 14 السعر 1700
شاشه بوصه 21 السعر1850
شاشه بوصه 22 السعر2200
شاشه بوصه 24 السعر2495
شاشه بوصه 29 السعر 2800
شاشه بوصه 32.. السعر 3750
شاشه بوصه 42 السعر 4950

حاسب لوحى اينار (tablt). السعر 750
سخان مياه 10 لتر  السعر 1600 جنيه
سخان مياه 5 لتر.. السعر 1150 جنيه
فرن 4 شعله – إيناميلد سطح استانلس / استانليس - السعر 1440 جنيه
فرن 5 شعله – إيناميلد سطح استانلس / استانليس- السعر 1635 جنيه
ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسي - السعر 6360
ثلاجات مقاسات 320-410-500 لتر - سعرها 7250
أجهزة تكييف سبليت تعمل بنظامى البارد / الساخن قدرة ( 1.5 السعر 4600 – 2.25 6300 – 3 حصان 6600 )
جميع الاجهزة وادوات المطبخ باسعار مخفضة من اطقم حلل وسيراميك وتيفال واستانلس وجيرانيت وغيرها.

أما عن منافذ البيع الرئيسية التابعة لمصانع الانتاج الحربي كالآتى:
- جسر السويس: القاهرة شارع الشيخ ابو العيون
- روكسى: القاهرة-2طابق إشارة روكسى القاهرة
- الهرم: عمارات مساكن الضباط
- شبرا الخيمة: شارع 15 مايو بجوار كريستال عصفور شبرا الخيمة

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