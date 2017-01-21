يعتزم الدكتور “أشرف الشرقاوي” وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فندق التحرير، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور “ميرفت حطبة” رئيس الشركة القابضة للسياحة، وعدد من المسئولين الحكوميين.

ومن المقرر أن تصدر وزارة السياحة، اليوم السبت، الرخصة النهائية للفندق.

وكان قد تم تأجيل افتتاح الفندق ثلاث مرات، على الرغم من الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وأعمال المفروشات منذ 8 شهور، ليصبح الفندق جاهزًا للتشغيل الفوري.

وتوقعت الشركة القابضة للسياحة في دراستها عن المشروع، أن يوفر فندق ” شتاينبرجر التحرير بالقاهرة ” نحو 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق إيرادات إجمالية تقدر بنحو 84 مليون جنيه، كما كان من المتوقع أن يحقق صافي ربح بنحو 9 مليون جنيه خلال العام المالي (2016-2017)، وإيرادات إجمالية تقدر بنحو 101 مليون جنيه، وصافي ربح 17 مليون جنيه خلال العام المالي (2017-2018).

وكان مشروع إنشاء فندق التحرير التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد بدأ العمل به في مارس 2013، وهو على مستوى أربع نجوم بلس وبطاقة فندقية 295 غرفة، بتكلفة استثمارية قدرها 400 مليون جنيه، ويتكون الفندق من جراج للسيارات من دورين، بالإضافة إلى 295 غرفة فندقية منها 18 جناحًا فندقيًا، كما يحتوي الفندق على قاعة احتفالات ومؤتمرات كبرى سعة 300 فرد، بالإضافة إلى 5 غرف اجتماعات لرجال الأعمال.

كما يحتوي الفندق على مطعم رئيسي وحمام سباحة وصالة جيم ونادٍ صحي، بالإضافة إلى مناطق الاستقبال والصالونات، والفندق مزود بأحدث التقنيات والديكورات الحديثة وعوامل الأمن والسلامة.