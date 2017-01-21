لايبزيج يهزم فرانكفورت بثلاثية ويواصل مطاردة البايرنالسبت، 21 يناير 2017 11:19 م
أكرم فريق لايبزيج ضيافة منافسه آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الإلماني لكرة القدم.
بدأت المباراة ببطاقة حمراء مبكرة للغاية أشهرها الحكم لحارس الضيوف لوكاس هراديكي الذي أبعد الكرة بيده بينما كان خارج منطقة الجزاء (ق3)، ليشترك بدلا منه الحارس البديل هاينز لايندنر.
واستغل أصحاب الضيافة النقص العددي بعدما نفذت الركلة الحرة المباشرة ليبعدها لايندنر، ولكن قلب دفاع لايبزيج، مارفين كومبر، التقط الكرة وأسكنها الشباك محرزا أول أهداف اللقاء لأصحاب الوصافة (ق6).
وضاعف المهاجم الشاب تيمو ويرنير النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما حول برأسه عرضية زميله الغيني نبي كيتا (ق45+4) داخل الشباك.
وأضاف خيسوس فاييخو، مدافع الضيوف، الهدف الثالث لوصيف البونديسليجا بالخطأ في مرماه في محاولة منه للتصدي لتسديدة مارسيل هالستنبيرج (ق67).
وبهذه النتيجة، واصل لايبزيج في وصافة جدول ترتيب البونديسليجا بعدما رفع رصيده لـ39 نقطة، بفارق 8 نقاط عن هوفنهايم الثالث وثلاثة عن البايرن المتصدر، فيما تجمد رصيد آينتراخت عند 29 نقطة في المركز السادس.
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